Akşehir\'de Çiftçi Yarışması Ödülleri Dağıtıldı

Akşehir'de, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen "Çiftçi Bilgi Yarışmasında" dereceye giren çiftçiler ödüllendirildi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda dereceye girenlere protokol üyeleri ödüllerini verdi.

Yarışmada, Cankurtaran Mahallesi birinci, Değirmenköy ikinci ve Yarenler Mahallesi ise üçüncü oldu.

Programa, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yıldıray Erdem, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.