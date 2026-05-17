Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

17.05.2026 15:18
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satanların ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda R.Y, H.Ç, A.U, E.O. ve C.A. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, farklı çeşitlerde ve miktarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin 300 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 zanlı serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

