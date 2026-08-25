Akşehir Onur Günü Kutlandı - Son Dakika
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Akşehir Onur Günü Kutlandı

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Akşehir'de 24 Ağustos Onur Günü, etkinliklerle ve tarihi bir futbol maçının canlandırılmasıyla kutlandı.

Akşehir'de 24 Ağustos Akşehir Onur Günü, tören ve etkinliklerle kutlandı.

İplikçi Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerif ile başlayan program Batı Cephesi Karargahı Müzesi önünde fotoğraf sergisinin açılmasıyla devam etti.

Daha sonra bando eşliğinde Batı Cephesi Karargahı önünden Taş Medrese Camisi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından Akşehirspor tesislerinde tarihi futbol maçı yeniden canlandırıldı.

Program, Akşehir Kültür Merkezi'nde tarihçi yazar Sinan Meydan'ın "Akşehir'den Afyon'a Büyük Taarruz" konulu konferansıyla sona erdi.

Etkinliklere AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Şen, Belediye Başkanı Nuri Köksal, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ağustos, Futbol, Güncel, Son Dakika

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