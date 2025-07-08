Akseki'de 'Kitap Kafası' Sergisi Açıldı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Yeğen Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi'nde "Kitap Kafası" sergisi açıldı.

Kütüphane Müdürü Emine Öz, serginin kitap kapaklarındaki yüzleri ve figürleri kullanıcıların duruşları, bedenleri ve ifadeleriyle birleştirerek çekilen fotoğraflardan oluştuğunu belirtti.

Sergiye her yaştan ve meslekten kitapseverin destek verdiğini ifade eden Öz, amaçlarının kitap ödünç alınıp okunulan, sessizce ders çalışılan klasik kütüphane algısının önüne geçmek olduğunu dile getirdi.

Sergiyi gezen Sadet Ogan, fotoğrafların tek tek incelediğini ve çok beğendiğini söyledi.

Ogan, serginin okuma alışkanlığına farklı bir bakış açısı sunduğunu kaydetti.

Emine Özlem Güzelsoy da kitap ve okuyucularını aynı karede buluşturan sergiyi gezdiği için mutlu olduğunu ifade etti.