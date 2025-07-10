Isparta'nın Aksu ilçesinde kaza yapan otomobilin alev alması sonucu sürücü yaralandı.
Şinasi Çetiner'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yaya köyü mevkisinde ağaçlık alana devrildi.
Kaza sonrası alev alan otomobildeki sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücü, Aksu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Aksu'da Kaza: Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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