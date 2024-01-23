 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akupunktur, inme sonrası konuşma bozukluğunda etkili - Son Dakika
Üye Girişi

Akupunktur, inme sonrası konuşma bozukluğunda etkili

Çin'de yapılan bir araştırmada, inme sonucu konuşma güçlüğü geçen kişilerin tedavisinde akupunktur kullanılmasının, dil fonksiyonlarının geri kazanılmasında önemli katkısı olduğu tespit edildi. Araştırmada, gerçek ve sahte akupunktur tedavisi gören hastaların sonuçları karşılaştırıldığında gerçek akupunktur alan kişilerin konuşma becerilerinin diğerlerine oranla önemli derecede iyileştiği görüldü.

Akupunktur, inme sonrası konuşma bozukluğunda etkili
23.01.2024 - 13:33,
Abone Ol

Çin'de yapılan bir araştırmada, inme sonucu konuşma güçlüğü geçen kişilerin tedavisinde akupunktur kullanılmasının, dil fonksiyonlarının geri kazanılmasında önemli katkısı olduğu tespit edildi.

Tıp dergisi JAMA Network Open'da yayımlanan araştırmaya göre, Çin'deki Tianjin Geleneksel Çin Tıbbı Üniversitesi'nden araştırmacılar, akupunkturun inme sonrası konuşma bozukluğu geçiren hastaların tedavisindeki etkisini inceledi.

Araştırmada, inme sonrası konuşma bozukluğu tanısı konulan 45 ile 75 yaş arası 252 katılımcı, rastgele iki gruba ayrıldı. Bir gruba "gerçek" akupunktur uygulanırken diğerine "sahte" tedavi uygulandı.

Her iki grup da dil terapisi ve geleneksel tedaviyle birlikte 6 hafta boyunca 30 seans akupunktur tedavisi gördü.

Araştırmada, 6 hafta "gerçek" ve "sahte" akupunktur tedavisi gören hastaların sonuçları karşılaştırıldığında gerçek akupunktur alan kişilerin konuşma becerilerinin diğerlerine oranla önemli derecede iyileştiği görüldü.

Araştırmacılar, "Çalışma sonuçları, akupunkturun inme sonrası konuşma bozukluğu geçiren hastalara yardımcı tedavi olarak verilebileceğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akupunktur, inme sonrası konuşma bozukluğunda etkili - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:06:16. #1.11#
SON DAKİKA: Akupunktur, inme sonrası konuşma bozukluğunda etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement