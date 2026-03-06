Akyaka'da Deniz 25 Metre Çekildi - Son Dakika
Akyaka'da Deniz 25 Metre Çekildi

06.03.2026 12:34
Muğla'nın Akyaka mahallesinde deniz suyu 25 metre çekildi, Köyceğiz Gölü'nde su seviyesi normale döndü.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı mahallesi Akyaka'da deniz, yaklaşık 25 metre çekildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Akdeniz şeridi boyunca dönem dönem deniz çekilmelerinin görülebildiğini belirtirken; yağışlarla taşan Köyceğiz Gölü'ndeki su seviyesi de yeniden normale döndü.

Ula'da 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, deniz suyu yaklaşık 25 metre çekildi. Taşkınlarla gündeme gelen Köyceğiz Gölü'nde su seviyesi normale dönerken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Ayın ve gezegenler arası çekim kuvvetlerine bağlı olarak Akdeniz şeridi boyunca dönem dönem deniz çekilmeleri görülebiliyor. Akyaka'da su derinliğinin daha sığ olması nedeniyle çekilme belirgin hale geldi. Hat boyunca çeşitli noktalarda çekilme var. Köyceğiz Gölü'ndeki hızlı çekilmenin sebebi de bu" dedi.

'GÖL ÇEKİLME EĞİLİMİ İÇERİSİNE GİRMİŞ DURUMDA'

Doç. Dr. Özçelik, Köyceğiz Gölü'nün diğer göllerden farklı özelliklere sahip olduğunu belirtip, "Köyceğiz Gölü son dönemde kuraklık etkileriyle değil, taşkınlarla gündeme geldi. Özellikle şubat ayında düşen yağışlarla birlikte göldeki su seviyesi yükselmiş ve Köyceğiz günler süren su baskınlarıyla karşı karşıya kaldı. Çekilmenin etkisiyle birlikte kordonda yürümek mümkün hale geldi. Göl seviyesi adım adım çekilme eğilimi içerisine girmiş durumda. Su seviyesindeki artışın birincisi gelgit ve rüzgar etkilerine bağlı kabarma, ikincisi ise göle giren su miktarındaki artışla açıklayabiliriz" diye konuştu.

'DİJİTAL TAKİP' TAVSİYESİ

Özçelik, "Yağışlar sırasında göle giren su miktarı artmıştı. Rüzgarın da etkisiyle göl çevresindeki yerleşimlerde günler süren su baskınları yaşandı. Gelgit etkisiyle gölün çekilmesi ve göle gelen su miktarının azalmasıyla birlikte göldeki su seviyesi de normale dönmüş durumda. Köyceğiz Gölü oldukça ilginç bir konumda yer alıyor. Gölün ucunda Dalyan Kanalı, Dalyan'ın önünde ise İztutu Plajı bulunuyor. İztuzu, caretta caretta deniz kaplumbağalarının en önemli yumurtlama alanlarından biri. Burası aynı zamanda Özel Çevre Koruma Bölgesi. Göl, kanal ve İztuzu sahillerini kapsayan alanın dijital bir gözlem ağıyla sürekli takip edilmesi, bu bölgenin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor" dedi.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: DHA

