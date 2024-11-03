Akyaka'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

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Kars'ın Akyaka ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Akyaka Kaymakamlığı önündeki, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlama programı Tren Garı önünde devam etti.

Törene, İlçe Kaymakamı İsmail Demirtaş, Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Akyaka Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdür Vekili Semra Demir, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisi, Aşıklar dinletisiyle devam eden program, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.