Akyurt\'ta Hafızlık İcazet Töreni

Ankara'nın Akyurt ilçesinde hafızlık icazet töreni düzenledi.

Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle hafızlık eğitimini tamamlayan 13 öğrenci, icazet aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, hafızlığın İslam medeniyetindeki yerine dikkati çekerek, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin büyük emek, sabır ve adanmışlık gerektirdiğini söyledi.

Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt İlçe Müftüsü Adem Yıldız, Çubuk İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk ile din görevlileri ve öğrencilerin katıldığı programda daha sonra öğrencilere belgeleri ve hediyeler verildi.