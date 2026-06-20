Akyurt'ta Hafızlık İcazet Töreni - Son Dakika
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Akyurt'ta Hafızlık İcazet Töreni

Akyurt\'ta Hafızlık İcazet Töreni
20.06.2026 11:44
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Akyurt'ta düzenlenen törende 13 hafızlık öğrencisi belgelerini aldı. Diyanet'ten vurgu yapıldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde hafızlık icazet töreni düzenledi.

Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle hafızlık eğitimini tamamlayan 13 öğrenci, icazet aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, hafızlığın İslam medeniyetindeki yerine dikkati çekerek, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin büyük emek, sabır ve adanmışlık gerektirdiğini söyledi.

Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt İlçe Müftüsü Adem Yıldız, Çubuk İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk ile din görevlileri ve öğrencilerin katıldığı programda daha sonra öğrencilere belgeleri ve hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akyurt'ta Hafızlık İcazet Töreni - Son Dakika

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