Akyurt'ta Müftülük Külliyesi Tamamlanıyor

09.03.2026 14:16
Akyurt'ta inşaatı devam eden Müftülük Külliyesi, dini ve sosyal hizmetleri bir araya getirecek.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, dini ve sosyal hizmetlerin tek çatı altında toplanacağı Müftülük Külliyesi'nde inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Akyurt İlçe Müftülüğü bünyesinde yükselen projede; müftülük sitesi, yatılı Kur'an kursu ve cami inşaatı tamamlanma aşamasına ulaştı. Modern mimari ile manevi dokuyu harmanlayan külliyenin, bölgedeki dini eğitim ve öğretim ihtiyacını büyük oranda karşılaması hedefleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama 1. Daire Başkanı Yusuf Tunç, Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapımı süren Müftülük Külliyesi inşaatını yerinde inceledi. İlçe Müftüsü Adem Yıldız, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi verdi. Külliyenin sadece ibadet değil, aynı zamanda bir eğitim ve sosyal yaşam merkezi olarak hizmet vereceği vurgulandı.

Külliye bünyesindeki Muhammed Hamdi Yazır Hafızlık Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen iftar programında ise hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelindi. Ramazan ayının bereketinin paylaşıldığı programda, gençlerin modern şartlarda eğitim almasının önemi üzerinde duruldu.

