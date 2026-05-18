Ala'dan İsrail'e Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı telin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı telin ediyoruz. Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, uluslararası toplumu bu hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz."