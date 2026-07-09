Alaca'da Asfalt Şantiyesinde Patlama!

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, asfalt üretim şantiyesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Zile-Alaca karayolu üzerindeki asfalt üretim şantiyesinde meydana geldi. Asfalt ısıtma makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Şantiyeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, asfalt üretim şantiyesinde maddi hasar oluştu.
Yangının ilk belirlemelere göre teknik arızadan kaynaklandığı değerlendirilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Hasan ÇETİN/ALACA (Çorum),
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