Alaca'da parkta spor aletine kafası sıkışan kız çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Alaca'daki Çınarlı Park'ta oyun oynarken başı spor aletine sıkışan kız çocuk, çevredekilerin 112'yi araması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri, sıkışan çocuğu çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.
ÇORUM'un Alaca ilçesinde, parkta oyun oynadığı sırada, spor aletine başı sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi'ndeki Çınarlı Park'ta meydana geldi. Parkta oyun oynayan kız çocuğunun başı, alandaki spor aletinin arasına sıkıştı. Kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtulamayan çocuk için çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, kafası sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk kurtarıldı.
Kaynak: DHA
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