Alaca TSO'da 14 meclis üyeliğinin 13'ünü alan Şirin, OSB yapımını hızlandıracak

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

Oda binasında saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi sona erdi. Seçimde üyeler, 7 ayrı meslek grubunda oy kullandı.

Seçim sonucunda meclis üyeliğine Fatih Arslan, Hasan Demiran, Fatih Mehmet Bulut, Hanifi Yağlı, Aslan Çetinkaya, Demet Bahçeli, Ali Kerem Ercoşgun, Hasan Biricik, Günser Şirin, Hüseyin Daşlı, Adnan Sümbülcü, Kaan Kağızman, Şemsi Yasin Biber ve Hakan Duygun seçildi.

Alaca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, AA muhabirine, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin tamamlandığını söyledi.

Şirin, "14 meclis üyeliğinin 13'ünü aldık. Bir meclis üyesi arkadaşımız dışarıdan katıldı. Seçimimizi başarıyla tamamladık. Bundan sonra daha fazla görev ve sorumluluğumuz var. İnşallah Alaca'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Alaca Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımını hızlandıracağız. İlk hedefimiz bu olacak." dedi.

Şirin, 16 Ekim Cuma günü yönetim kurulu ve başkanlık seçimlerinin yapılacağını kaydetti.