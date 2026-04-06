Alacak Meselesi Kanlı Bitti

Samsun'un Terme ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada tüfekle vurulan kişi yaralandı.
M.S. (26), aralarında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıkan H.A'yı (26) tüfekle bacaklarından yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede 3 tüfek kartuşu bulundu.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli M.S., polis ekiplerince yakalandı.
