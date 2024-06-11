Alaçam\'da Eğitim Öğretim Yıl Sonu Kültür Şenliği Düzenlendi

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Alaçam'da İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde, eğitim öğretim yıl sonu Kültür Şenliği gerçekleştirildi.

Alaçam stadında düzenlenen ve 200'den fazla öğrencinin katılımıyla yapılan şenlikte öğrenciler halat çekme, çuval yarışı ile sportif faaliyetlere katılma imkanı buldu.

Program sonunda öğrencilere ikramda bulunuldu.

Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaş Yaşar Görmez, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.