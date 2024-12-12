Alaçam'da Kan Bağışı ve Restoran Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alaçam'da Kan Bağışı ve Restoran Açılışı

Alaçam\'da Kan Bağışı ve Restoran Açılışı

Alaçam'da kan bağışı etkinliği yapıldı, ayrıca yeni bir belediye restoranı hizmete açıldı.

12.12.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçam'da Kaymakam Fatih Kayabaşı, Asarcık Kaymakamı Senanur Tunalı, Yakakent Kaymakamı Selver Esra Arık ve Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özdemir, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Alaçam Kaymakamı Kayabaşı, Asarcık Kaymakamı Tunalı, Yakakent Kaymakamı Arık ve Yakakent Belediye Başkanı Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Cumhuriyet İlkokulu'nda kan bağışı

Alaçam'da Cumhuriyet İlkokulu ve Türk Kızılay işbirliği ile 'Okulumda KANpanya var!' projesi kapsamında kan bağışı etkinliği yapıldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda yapılan etkinlikte toplumda düzenli kan bağışının önemi hususunda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Öğretmenlerin, öğrenci velilerinin ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde 168 ünite kan kan bağışı yapıldı.

Kan bağışı etkinliğine Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir ve daire amirleri de katılarak kan bağışında bulundular.

Belediye restoranı hizmete açıldı

Alaçam Belediyesi tarafından belediye restoranı hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir tarafından Anneler Parkı Sosyal Tesisi'nde açılışı yapılan restoran, vatandaşlara uygun fiyatla lezzetli yemek yeme fırsatı sunacak. Usta aşçılar tarafından hazırlanan menü, vatandaşlara gün boyu zengin seçenekler sunacak.

Belediye Başkanı Özdemir Alaçam'da belediye restoranını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Göreve geldiğim günden itibaren her zaman halk odaklı çalışma yapacağımızı dile getirmiştim. Halkımızın beklentisi olan belediye restoranını belediye ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla, el birliğiyle hizmete açtık. Üç çeşit yemeğin 85 lira olacağı restoranımızda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağız." dedi.

Açılışa, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Yakakent Kaymakamı Selver Esra Köksal, Asarcık Kaymakamı Senanur Tunalı, Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Ramazan Özdemir, Yerel Haberler, Belediye, Kızılay, Güncel, Alaçam, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçam'da Kan Bağışı ve Restoran Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 öneri sıraladı Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı
09:48 Forbes’un “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ listesinde Türkiye’den tek bir isim yer aldı Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde Türkiye'den tek bir isim yer aldı
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
14:32 Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı
14:21 Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş’in serveti dudak uçuklattı Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
14:10 1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor 1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor
14:07 Görele Limanı’nda şoke eden görüntü Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı Görele Limanı'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı
14:06 Talisca cephesinden Fenerbahçe açıklaması Talisca cephesinden Fenerbahçe açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 10:49:08. #1.13#
SON DAKİKA: Alaçam'da Kan Bağışı ve Restoran Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.