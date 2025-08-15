Samsun'un Alaçam ilçesinde deniz kenarında çıkan örtü yangını söndürüldü.
Uluçay Deresi'nin Geyikkoşan Sahili'nde denize döküldüğü noktadaki çalılık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını mesire alanına ve civardaki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında çalılık alanda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Alaçam'da Kısa Sürede Kontrol Altına Alınan Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?