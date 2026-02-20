Alakır Barajı 4 Yıl Sonra Dolduruldu

1) ALAKIR BARAJI DOLDU

ANTALYA'da örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca ovasını besleyen Alakır Barajı, son dönemdeki yağışlarla doldu. Barajda 4 yıl sonra yeniden dolusavaktan dere yatağına su taşınımı sağlandı.

Çayiçi Mahallesi sınırındaki Kumluca ovası besleyen Alakır barajı 4 yıl sonra tam doluluğa ulaştı. Son dönemdeki yağışlarla su seviyesi yükselen barajda dolusavaktan nehire su taşınımı sağlandı. Barajı ziyarete gidenler dolusavaktan dere yatağına akan baraj suyunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, baraj manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Bir ay önce Alakır Barajı seviyesi çok düşüktü. Bugün dolusavaktan su akıyor. Barajımız doldu. Bu yıl susuzluk çekmeyeceğiz. Ama her ne olursa olsun, sulyu boşa akıtmayalım. Sularımızı hor kullanmayalım. 3 yıl üst üste tankerlerle su çektik. Devletimiz Kumluca'da kapalı devre sulama sistemi yapması en büyük dileğimiz" dedi.

Hacıveliler Mahalle Muhtarı Adem Baltacıoğlu, "Alakır Barajı doldu ve dolusavaktan taşıyor. Çok güzel oldu. Bu yıl bereketli yağmurlarız oldu. Suyumuzu boşa kullanmayacağız. Kuraklık sıkıntısı yaşadık" diye konuştu.

Salur Mahallesi sakinlerinden Hüseyin İğneli ise bu yıl su sıkıntısı yaşanmayacağı için memnuniyetini dile getirdi.