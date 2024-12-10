Alanya Belediyesi'nde Kadınlardan Oluşan Temizlik Ekibi Kuruldu

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 16 kadın personelden oluşan bir ekip kurdu. Ağır vasıta çöp konteyner yıkama ve dezenfekte aracı sürücülüğü için de kadın bir şoför görevlendirildi.

Alanya Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 16 kadın personel, kendi bölgelerinde yaptıkları çalışmalarla dikkati çekiyor. Ağır vasıta çöp konteyner yıkama ve dezenfekte aracı sürücülüğü için ise kadın bir şoför görevlendirildi. Kadın sürücü, şehrin dört bir yanında daha sağlıklı ve temiz bir şehir için çalışmalarına devam ediyor.

Kent temizliğine yeni bir soluk kazandırdıkları kaydeden Başkan Osman Tarık Özçelik, kadın istihdamını artırmayı ve çevre bilincini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kadınlardan oluşan ekibin, Alanya'nın cadde ve sokaklarını daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Özçelik, "Temiz çevre, sürdürülebilir bir geleceğin teminatıdır. Bu çalışmanın örnek teşkil etmesini diliyorum. Kadınlarımızın hassasiyeti ve emeğiyle, kentimizin her köşesinde daha düzenli ve estetik bir görünüm elde edeceğimize inanıyorum. Temizlik ekibimiz, detaylı çalışmalarını sürdürecek. Daha temiz bir Alanya için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan da bu sürece destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.