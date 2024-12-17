Alanya Belediyesi'nden Çevre Bilincine Yönelik İş Birliği

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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Alanya Üniversitesi ile akademik iş birliği yapacak. İş birliği kapsamında düzenlenecek konferans ve çalıştayda; kentsel dönüşüm, kent estetiği, su, atık, enerji yönetimi, görüntü ve gürültü kirliliği, ulaşım, deniz, kıyı yönetimi, yeşil alanlar ile afetler özelinde pek çok konu ele alınacak.

Alanya Belediyesi sürdürülebilir çevre çalışmalarına hız vermek amacıyla çevre politikalarının oluşturulması için odak gruplar ile bir araya gelinmesi, çevre sorunlarının bütüncül olarak tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için bir dizi konferans ve çalıştay planladı. Bu kapsamda akademik çalışmaların raporlanması ve modere edilmesi sürecinde Alanya Üniversitesi ile akademik iş birliği yapılması kararı alındı.

Uzman akademisyenler ile yürütülecek çalışmaların başlangıcı olan "Alanya Belediyesi Odak Toplantısı", Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, birim müdürleri ve teknik personel katıldı. İlçenin çevre sorunlarına ilişkin oluşturulan konu başlıkları, görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde tüm yönleriyle ele alınırken, belirlenen çevre sorunları hem teknik hem de sosyolojik etkileri açısından değerlendirildi.

Ön hazırlık tamamlandı

Kamu kurum ve kuruluşları, odalar, sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilecek "Çalıştay Arama Konferansı" için ön hazırlıklar tamamlandı. İlk toplantıda; kentsel dönüşüm, kent estetiği, su yönetimi, atık yönetimi, enerji yönetimi, görüntü kirliliği, gürültü kirliliği, ulaşım, deniz ve kıyı yönetimi, yeşil alanlar ve afetler özelinde pek çok alt başlık ele alındı.

Çalıştayın önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Kentimiz için oluşturulacak çevre politikalarının başlangıcı olan odak grup toplantılarımız ve çalıştaylarla ortaya çıkacak sonuçlar yol haritamızın belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Paydaşların katılımıyla tespit edilecek çevre sorunları ve çözüm önerileri iklim değişikliği ile mücadelenin üst başlığında değerlendirilecek" dedi.