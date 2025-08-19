Alanya'da Apartman Yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmutlar Mahallesi 105. Sokak'ta bir binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.