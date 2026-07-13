3 TUTUKLAMA
Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Erdem Ateş'in hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin, otelin güvenlik müdürü ve cankurtaranın ardından genel müdür ve diğer cankurtaran da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Genel Müdür G.A. ile cankurtaranlar C.E. ve R.E. ise tutuklandı. Güvenlik müdürü ise serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Boğulma Olayı: 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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