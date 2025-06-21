Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Okurcalar Mahallesi'ndeki otellere yakın bir bölgedeki çalılık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?