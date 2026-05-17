Alanya'da Deniz Dibi Temizliği Yapıldı
Alanya'da Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

17.05.2026 17:17
Alanya'da deniz dibi temizliğinde klavye, halat ve şemsiye gibi atıklar toplandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde aralarında klavye, halat, şemsiye ve çakmağın da bulunduğu atıklar toplandı.

Antalya Valiliği himayesinde başlatılan "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" projesi kapsamında, "Antalya'da Deniz Hep Temiz" sloganıyla, tarihi Alanya Tersanesi önünde deniz dibi temizliği yapıldı.

Alanya Kaymakamlığı koordinesinde yaklaşık 2 saat süren etkinliğe, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK-08) Timi, Alanya Belediyesi personeli ve gönüllü sivil dalgıçlar katıldı.

Dalgıçlar tarafından deniz dibinden bilgisayar klavyesi, halat, şemsiye, çakmak, plastik ve metal kutular ile çeşitli katı atıklar çıkarıldı. İskelede sergilenen atıklar, daha sonra Alanya Belediyesi ekiplerince çöp depolama tesisine götürüldü.

Etkinlik kapsamında ayrıca dalgıçlar, su yüzeyine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Denizcilik, Etkinlik, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

