Alanya'da İngiliz Turist Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen ve kaldığı otelde fenalaşan İngiliz turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan İngiltere uyruklu David Nicholas Phelan (41) odasında rahatsızlandı.
Personelin ihbarı üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Phelan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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