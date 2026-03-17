Alanya\'da Otomobil Muz Serasına Uçtu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde muz serasına uçan otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki İmamlı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Bahadırhan Gidemen (28) iddiaya göre kullandığı 07 AYG 376 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan muz serasına uçtu. Kazada sürücü Mustafa Bahadırhan Gidemen ve beraberindeki Ayşe Begüm Gidemen (27) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Mustafa Bahadırhan Gidemen, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne, Ayşe Begüm Gidemen ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Bahadırhan Gidemen hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

