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Alanya'da suç örgütü operasyonu: Lider dahil 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Alanya'da suç örgütü operasyonu: Lider dahil 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 5 ilde düzenlenen 'Kafes-32' operasyonunda suç örgütü lideri İsmail Süner ve 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda, suç örgütünün iş yerlerini kurşunlayarak para talep ettiği, mağdurları kaçırıp tehdit ettiği, uyuşturucu ve silah ele geçirdiği tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi.

26.01.2024 - 13:29,
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ANTALYA'nın Alanya ilçesi merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-32' operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü lideri İsmail Süner'in yanı sıra 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, geçen salı günü, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 'Kafes-32' adı verilen operasyonda, Alanya'da 6, Kahramanmaraş'ta 2, Adana'da 2 İstanbul'da 1 ve Nevşehir'de 1 şüpheli gözaltına alındı.

Organize suç örgütünün Alanya genelinde iş yerlerini kurşunlayıp, esnaf üzerinde baskı kurarak para talep ettiği, örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur kişilerin ikametine silah zoru ile girerek kaçırdığı, internet bankacılığı üzerinden mağdurların hesabındaki parayı kendi hesaplarına geçirdiği ve polise gitmeme konusunda tehdit ettiği, şikayetçilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettiği, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darbettiği ve kaçırdığı, darbettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattığı, kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada ruhsatsız tabanca, 15 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin Alanya'da emniyetteki 3 günlük işlemleri tamamlandı. Çok sayıda suçtan gözaltına alınan 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi.

Alanya\'da suç örgütü operasyonu: Lider dahil 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA
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