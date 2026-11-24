Alanya'da yakalanan firari hükümlü 14 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hasbahçe Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, adliye işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda hakkında "hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.U'nun (29) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Hasbahçe Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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