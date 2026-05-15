Alanya\'da Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı'nda ilerleyen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Park ettiği araçtan inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.