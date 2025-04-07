Alaşahir'de Boş Arazide Ölüm - Son Dakika
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Alaşahir'de Boş Arazide Ölüm

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 28 yaşındaki Soner Arık, boş arazide ölü bulundu. İfadesi alınacak.

07.04.2025 13:16
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi boş arazide ölü bulundu.

Hacıbey Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, Soner Arık'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Arık'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmayan Arık'ın, Alaşehir Sanayi Sitesindeki bir oto tamirhanesinde kalfa olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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