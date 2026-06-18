Alaşehir'de Boğulma Olayı - Son Dakika
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Alaşehir'de Boğulma Olayı

Alaşehir\'de Boğulma Olayı
18.06.2026 14:45
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12 yaşındaki Uğur Balkan, gölette serinlerken boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren Uğur Balkan (12), boğuldu.

Alaşehir'de yaşayan Uğur Balkan, dün saat 17.00 sıralarında arkadaşı M.K. (12) ile Karacalar Mahallesi Çakmaklı mevkisindeki doğal gölete gitti. İki arkadaştan Uğur Balkan, bir süre sonra serinlemek için gölete girdi. Kıyıdan biraz uzaklaştıktan sonra Balkan, suda gözden kayboldu. M.K., mahalleye giderek durumu Balkan'ın ailesine bildirdi. Mahalleye 1 kilometre mesafedeki gölete gelen yakınları, Balkan'ı suda hareketsiz şekilde buldu. Mahallelinin de yardımıyla Balkan sudan çıkarıldı. Yakınları tarafından kendi imkanıyla hastaneye kaldırılmak istenen Balkan, yolda kendilerini karşılayan ambulansa nakledilerek Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada hayatını kaybettiği belirlenen Uğur Balkan'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Alaşehir, Güvenlik, Manisa, Güncel, Çocuk, Yaşam, Doğa, Kaza, Son Dakika

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