HAMİLTON/ ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde oy pusulasında benzer isimli adayların yer alması nedeniyle ülkenin en hararetli tartışmalarından birine sahne olan Alaska eyaletinde, Senato yarışını Demokrat aday Mary Peltola kazandı.

Alaska'daki ara seçimlerin resmi sonuçları açıklandı.

Buna göre, Demokrat aday Peltola oyların yüzde 50,1'ini alırken, görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ise yüzde 45,8'de kaldı.

Alaska Seçim Dairesinin resmi sonuçları onaylamasının ardından yenilgiyi kabul eden Sullivan yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğim gibi, Alaska halkına ve demokratik sürecimize duyduğum saygı gereği Seçim Dairesi tarafından onaylanan sonuçları kabul ediyorum. Alaskalılar seçimlerinin dürüstlüğüne güvenmeyi hak ediyor. Devam eden federal ve eyalet düzeyindeki soruşturmaların cevapsız kalan sorulara yanıt vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Senatosunda son 12 yıldır Alaska'yı temsil etmenin "hayatının onuru" olduğunu vurgulayan Sullivan, destekçilerine teşekkür ederek Alaska'ya olan sevgisinin bu görevle başlamadığını ve bu görevle bitmeyeceğini kaydetti.

"İki Dan Sullivan" tartışması ve hukuk süreci

Alaska'daki Senato yarışı, oy pusulasında görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ile neredeyse aynı isme sahip bağımsız aday Daniel J. Sullivan Jr'ın da yer alması nedeniyle ülke gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Cumhuriyetçiler, söz konusu ismin oy pusulasına dahil edilmesini seçmenlerin kafasını karıştırmaya ve oyları bölmeye yönelik bir girişim olarak nitelendirerek seçim usulsüzlüğü suçlamasında bulunmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı da sonuçların onaylanmasının durdurulması talebiyle yargıya başvurmuş ancak Peltola'nın hem yüzde 50 barajını aşması hem de rakibine bağımsız adayın aldığı oyun üzerinde fark atmasının ardından hukuki girişim geri çekilmişti.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin 3'te 1'i, her 2 yılda bir seçimle yenileniyor.