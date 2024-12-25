ALBA-TCP'den Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
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ALBA-TCP'den Trump'a Sert Tepki

ALBA-TCP, Trump'ın Panama Kanalı'na yönelik açıklamalarını uluslararası hukuka saldırı olarak netleştirdi.

25.12.2024 12:02
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KARAKAS, 25 Aralık (Xinhua) -- Latin Amerika için Bolivarcı İttifak-Halkların Ticaret Antlaşması (ALBA-TCP), ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın kısa süre önceki Panama Kanalı'nın kontrolünü ele geçirme olasılığıyla ilgili açıklamalarını sert şekilde eleştirdi.

İttifak, salı günü Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yaptığı resmi açıklamada Panama Kanalı'nın, uluslararası hukukla ve Torrijos-Carter Antlaşmaları gibi tarihi anlaşmalarla korunan kritik öneme sahip bir uluslararası su yolu olduğunu söyledi.

Söz konusu antlaşmaların, kanalın Panama topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiği ifade edildi.

Trump'ın açıklamalarının Panama'nın egemenliğine karşı bir saldırganlık eylemi olduğunu belirten ALBA-TCP, söz konusu ifadelerin sadece Panama'ya değil, tüm Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik bir tehdit teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Egemenlik, toprak bütünlüğü ve kendi kaderini belirleme hakkını savunma konusunda Panama'ya tam destek verdiklerini vurgulayan ittifak, Trump'ın açıklamalarını Latin Amerika'nın egemenliğe yönelik yeni bir saldırı olarak niteleyerek Panama hükümetiyle olan sarsılmaz dayanışmasını yineledi.

Panama Kanalı, Panamalıların baskılarıyla 1977 yılında imzalanan Torrijos-Carter Antlaşmaları uyarınca 1999 yılında ABD tarafından Panama'nın kontrolüne geri bırakılmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ALBA-TCP'den Trump'a Sert Tepki - Son Dakika

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