Alberta'da Yangın 100'den Fazla Kişiyi Tahliye Etti

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Whitecourt kasabası yakınlarında 11 Mayıs'ta başlayan ve kısa sürede yayılan orman yangını nedeniyle 100'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.
CBC News'un haberine göre, Whitecourt yakınındaki Woodlands bölgesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.
Yerel yetkililer, yangın nedeniyle 100'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.
Woodlands bölgesi yetkilileri, bir evin tamamen yandığını doğrularken, Alberta yetkilileri ise yangının 51 hektarlık alana yayıldığını açıkladı.
