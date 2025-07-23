Alçılı Motosiklet Sürücüsü Silahtan Ateş Etti

Esenyurt'ta ayağı alçılı motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı hafif ticari araç sürücüsüne tabancayla ateş etti. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, olayda kullanılan silahın kurusıkı olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 603. Sokak'ta meydana geldi. Motosiklet sürücüsü K.O. ile hafif ticari araç sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında ayağı alçılı olan motosikletli, küfür ederek aracın camına yumruk attı. Diğer sürücüler motosikletliyi 'Boş ver, uğraşma' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ancak motosikletli K.O., kısa süre sonra yanında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçerek şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelinin kullandığı silahın kurusıkı tabanca olduğu ortaya çıktı.