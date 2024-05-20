Aleyna Tilki'yi Bilecik'te Binlerce Kişi İzledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aleyna Tilki'yi Bilecik'te Binlerce Kişi İzledi

Aleyna Tilki\'yi Bilecik\'te Binlerce Kişi İzledi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve Aleyna Tilki konseriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Binlerce kişi Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlikte Aleyna Tilki'nin performansını izledi.

20.05.2024 12:20  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aleyna Tilki'yi Bilecik'te binlerce kişi izledi

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen fener alayı ve Aleyna Tilki konseriyle Bilecik tek yürek oldu.

Söyleşi, fener alayı ve konserlerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Aleyna Tilki konseriyle sona erdi. Binlerce kişinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı fener alayında bayram coşkusu yaşanırken, gençlerin bayramı olarak nitelendirilen günde gerçekleştirilen konser ile bayram coşkusu taçlandı.

"Bugün meşalelerimizin yandığı gün. bugün Atatürk'ün doğum günü"

Gerçekleştirilen konsere katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gençlerin bayram sevincine ortak oldu. Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Başkan Subaşı, Aleyna Tilki'yi gençlerle buluşturduğu için duyduğu mutluluğu belirtti. Subaşı,"Bugün meşalelerimizin yandığı gün. Bugün, Atatürk'ün doğduğum gün" dediği gün" ifadelerini kullanan Başkan Subaşı, "Bugün meşalelerimizin yandığı gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğum gün dediği gün. Bugün 19 Mayıs. Bu güzel günü, bu özel günü, Samsun'a çıktığı bugünü, siz geçlere armağan etmiş. Ne mutlu bize. Böyle bir tarihimiz var. Böyle bir Ulu Önderimiz var. Umuyorum ki bizler gençler olarak da yarınlara kadar bu meşaleyi hiç sönmeyecek şekilde taşırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda Başkan Subaşı, Aleyna Tilki'ye çiçek hediye ederken, Milletvekili Yaşar Tüzün de Bilecik seramiğine yansıtılmış Atatürk portresini hediye etti.

Gençlerden başkan Subaşı'ya sevgi gösterisi

Konserde gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektiren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na gençlerden yoğun sevgi gösterisi oldu. Aleyna Tilki'yi kendileriyle buluşturduğu için Başkan Subaşı'na teşekkür eden gençler, gönüllerince eğlendiklerini belirtti.

Fener alayı ve konsere; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, belediye başkan yardımcıları, belediye ve il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Bilecikli katıldı.

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi, Aleyna Tilki, Gençlik, Bilecik, Spor, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aleyna Tilki'yi Bilecik'te Binlerce Kişi İzledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:48:04. #1.11#
SON DAKİKA: Aleyna Tilki'yi Bilecik'te Binlerce Kişi İzledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement