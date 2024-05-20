Aleyna Tilki\'yi Bilecik\'te Binlerce Kişi İzledi

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Aleyna Tilki'yi Bilecik'te binlerce kişi izledi

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen fener alayı ve Aleyna Tilki konseriyle Bilecik tek yürek oldu.

Söyleşi, fener alayı ve konserlerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Aleyna Tilki konseriyle sona erdi. Binlerce kişinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı fener alayında bayram coşkusu yaşanırken, gençlerin bayramı olarak nitelendirilen günde gerçekleştirilen konser ile bayram coşkusu taçlandı.

"Bugün meşalelerimizin yandığı gün. bugün Atatürk'ün doğum günü"

Gerçekleştirilen konsere katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gençlerin bayram sevincine ortak oldu. Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Başkan Subaşı, Aleyna Tilki'yi gençlerle buluşturduğu için duyduğu mutluluğu belirtti. Subaşı,"Bugün meşalelerimizin yandığı gün. Bugün, Atatürk'ün doğduğum gün" dediği gün" ifadelerini kullanan Başkan Subaşı, "Bugün meşalelerimizin yandığı gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğum gün dediği gün. Bugün 19 Mayıs. Bu güzel günü, bu özel günü, Samsun'a çıktığı bugünü, siz geçlere armağan etmiş. Ne mutlu bize. Böyle bir tarihimiz var. Böyle bir Ulu Önderimiz var. Umuyorum ki bizler gençler olarak da yarınlara kadar bu meşaleyi hiç sönmeyecek şekilde taşırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda Başkan Subaşı, Aleyna Tilki'ye çiçek hediye ederken, Milletvekili Yaşar Tüzün de Bilecik seramiğine yansıtılmış Atatürk portresini hediye etti.

Gençlerden başkan Subaşı'ya sevgi gösterisi

Konserde gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektiren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na gençlerden yoğun sevgi gösterisi oldu. Aleyna Tilki'yi kendileriyle buluşturduğu için Başkan Subaşı'na teşekkür eden gençler, gönüllerince eğlendiklerini belirtti.

Fener alayı ve konsere; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, belediye başkan yardımcıları, belediye ve il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Bilecikli katıldı.