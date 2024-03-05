Ali Babacan: Emeklilerimiz Bu Kadar Perişan Olmamıştı - Son Dakika
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Ali Babacan: Emeklilerimiz Bu Kadar Perişan Olmamıştı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya'da emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, emeklilerin yoksulluk içinde olduğunu ve en temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını belirtti. Babacan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçek hayatın maliyetini yansıtmadığını ve emeklilerin refahının her yıl düştüğünü ifade etti.

05.03.2024 14:14  Güncelleme: 14:15
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya'da emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, "Yakın tarihimizde hiçbir zaman emeklilerimiz bu kadar perişan olmamıştı. Bu kadar derin bir yoksulluk yaşamamıştı. Bugün Türkiye'de eğer bir emeklimizin oturduğu ev kendisine ait değilse yani kira ödeyerek yaşıyorsa, artık geçinmesi mümkün değil. En temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılaması mümkün değil" diye konuştu.

Yerel seçim çalışmalarına devam eden Babacan, Malatya'da emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekti. Babacan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir köşesinde kuyruklar görüyoruz ve bu kuyruklarda bekleyen vatandaşlarımızın da çoğunun emekli vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz. Yıllardır gerçeğinden çok daha düşük açıklanan enflasyon, yıllardır gerçek enflasyonun üzerinin örtülü olması ve emeklilerimizin maaşlarının sadece o düşük TÜİK'in açıkladığı makyajlı enflasyon kadar arttırılması emeklilerimizin şu anda refah kaybının en önemli sebebi.

2018-2019'dan bu yana TÜİK gerçek enflasyonu açıklamıyor. Uydurma, düşük bir rakam açıklıyor. Emeklilerimizin maaş zammı da ona göre belirleniyor. Halbuki gerçek hayat çok pahalı. Gerçek enflasyon çok yüksek. Gerçek enflasyonla, halkın enflasyonuyla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasındaki fark kadar da emeklilerimizin refahı her sene, her sene düşüyor.

"EN TEMEL GIDA İHTİYAÇLARINI DAHİ KARŞILAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Yakın tarihimizde hiçbir zaman emeklilerimiz bu kadar perişan olmamıştı. Bu kadar derin bir yoksulluk yaşamamıştı. Bugün Türkiye'de eğer bir emeklimizin oturduğu ev kendisine ait değilse yani kira ödeyerek yaşıyorsa, artık geçinmesi mümkün değil. En temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılaması mümkün değil. Ülke maalesef bu hale düştü şu anda."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Malatya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan: Emeklilerimiz Bu Kadar Perişan Olmamıştı - Son Dakika

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