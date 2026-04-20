Ali Çöl, Doğduğu Hastanenin Başhekimi Oldu
Ali Çöl, Doğduğu Hastanenin Başhekimi Oldu

Ali Çöl, Doğduğu Hastanenin Başhekimi Oldu
20.04.2026 10:08
Kayseri Devlet Hastanesi'nde doğan Uzman Dr. Ali Çöl, hastanenin başhekimliğine atandı.

KAYSERİ'de, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile 14 Ekim 1924'te 'Memleket Hastanesi' ismi ile açılan ve günümüzde Kayseri Devlet Hastanesi olarak hizmet veren binada dünyaya gelen Uzman Doktor Ali Çöl (37), buraya başhekim olarak atandı. Hastanenin kendisi için önemine vurgu yapan Çöl, "Her gezdiğimde gözümde farklı bir anı beliriyor. Başhekim olarak başlayınca da hem benim hem de ailem için de farklı bir gurur ve heyecan vesilesi oldu" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde 1989 yılında dünyaya gelen Ali Çöl, üniversite eğitimini Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, uzmanlık eğitimini de Adana Şehir Hastanesi'nde aldı. Uzman Doktor Ali Çöl, 2020 yılında ise Kayseri'ye dönerek, 2021-2025 yılları arasında Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak görev yaptı. Doğduğu hastane olan Kayseri Devlet Hastanesi'ne 2025 yılında başhekim yardımcısı olarak atanan Uzman Doktor Ali Çöl, geçen şubat ayında ise aynı hastaneye başhekim olarak atandı. Çöl, dünyaya gözlerini açtığı hastaneyi yıllar sonra yönetmenin gururunu yaşıyor.

'HER GEZDİĞİMDE GÖZÜMDE FARKLI BİR ANI BELİRİYOR'

Hastanesinin kendisi için çok derin bir önemi olduğunu belirten Çöl, "Burası köklü bir hastane. Yapılış tarihi 1930'lara dayanan bir hastanedir. Sadece benim değil; babamın, dedemin belki de onun babasının ve annelerimizin dönemini yansıtan eski bir hastanedir. Özel olarak benim için önemi ise bu hastane; doğmuş olduğum hastanedir. Bu hastanenin her bir koridorunda belki bir anımız var. Hasta olduğumuzda geldiğimiz, ilaç aldığımız günleri hatırlıyorum. Her gezdiğimde, gözümde farklı bir anı beliriyor. Başhekim yardımcısı olarak başladığımda bu daha da hissedilir düzeydeydi. Başhekim olarak başlayınca da hem benim hem de ailem için de farklı bir gurur ve heyecan vesilesi oldu" diye konuştu.

'DOĞDUĞUM HASTANEYİ YÖNETMEK BİR GURUR MESELESİ'

Doğduğu hastaneyi yönetmenin farklı bir duygu olduğunu belirten Ali Çöl, "İlk atandığım zaman gurur duydum. Şehrin en köklü hastanesine hizmet edebilmek, doğduğum ve birçok defa hasta olup geldiğimiz yakınlarımız ile dolaştığım bir hastaneyi yönetmek gerçekten farklı bir duyguydu. Yıllarca gördüğümüz ve içerisinde dolaştığımız hastane için daha da neler yapabileceğimizi, nasıl geliştirebileceğimizi düşününce bu bizim için daha da heyecan verici oldu. Tanıdıklar da bu konu da şaşırıyor. Burada hekim olarak çalışan birçok arkadaşım var. Aslında ben tek başına değilim. Burada doğan çok arkadaşım var. Bu hastaneye gelip, hizmet verip ve bu hastaneyi yönetmek aslında onlarla beraber bir gurur meselesi. Sonuçta hepimiz bu şehrin evlatlarıyız. Bu açıdan bizim için de çok önemli oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ali Çöl, Doğduğu Hastanenin Başhekimi Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Ali Çöl, Doğduğu Hastanenin Başhekimi Oldu - Son Dakika
