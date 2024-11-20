Ali Erbaş'tan Çocuklara Destek Mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başta Filistin olmak üzere dünyanın bütün mazlum coğrafyalarındaki çocukların neşelerine, umutlarına ve yarınlarına kastedenlerin zulmü altında hayat mücadelesi verdiğini belirtti.

Erbaş, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çocuk haklarının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul görmesinin kutlandığı bugün, dünya üzerinde hala devam eden soykırım ve zulümlerin herkesi derinden yaraladığını ifade etti.

İsrail'in, Filistin'de binlerce çocuğun hayallerini, okullarını, evlerini ve umutlarını elinden almak için saldırılarını sürdürdüğünü belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Başta Filistin olmak üzere dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında çocuklar neşelerine, umutlarına ve yarınlarına kasteden zalimlerin zulmü altında hayat mücadelesi veriyor. Gazze'de soykırımlarına devam eden siyonist işgalciler, 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar 20 bini aşkın çocuğu katletti. Filistinli bebekler gün yüzü görmeden ölümle tanıştı, 35 bin çocuk ebeveyninden en az birini saldırılarda kaybetti. İnsanın haklarını koruyan, gözeten ve sorumlu kılan İslam medeniyetinin temsilcileri olarak tüm bu yaşananlara rağmen çocuklarımıza kendileri gibi temiz, mutlu ve neşeli bir dünyayı tesis etmek zorundayız."

Erbaş, Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesinin yıl dönümünde çocuk haklarının, Gazze'ye ve mazlum coğrafyalara da girebildiği, çocukların gerçek manada haklarına kavuştuğu bir dünyayı yaşayabilmeleri temennisinde bulundu.