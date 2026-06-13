Ali Gökdere Yeniden MHP Kahramankazan İlçe Başkanı - Son Dakika
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Ali Gökdere Yeniden MHP Kahramankazan İlçe Başkanı

Ali Gökdere Yeniden MHP Kahramankazan İlçe Başkanı
13.06.2026 20:06
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MHP Kahramankazan İlçe Kongresi'nde Ali Gökdere, yeniden başkan seçildi. Bayraktar önemli mesajlar verdi.

MHP Kahramankazan İlçe Başkanlığı'nın 12. Olağan Kongresi'nde Ali Gökdere yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Parti binasında yapılan kongrede, divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar yaptı. Kongrede, gündemdeki maddeler görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Tek liste ile yapılan seçimlerde Ali Gökdere yeniden ilçe başkanı oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Bayraktar, yaptığı konuşmada, dünyanın sıkıntılı ve çetin bir dönemden geçtiğini söyledi.

Küresel sistem dengelerinin sarsıldığını, jeopolitik rekabetin sertleştiğini ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırlar sabit görünse de tehditlerin mahiyeti değişmektedir. Böyle bir dönemde millet olma, birlikte durma, aynı hedefe yönelmek ve devlet altında kenetlenmek tarihi bir zorunluluktur. İşte bu noktada Türk milleti ve Türkiye, terörsüz bir geleceği kurmak zorundadır. Bu bizim için bir tercih değil, mecburiyettir. İç cepheyi tahkim etmek hayati önem arz etmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinde biz tüm vatandaşlarımızı her şeyden önce, Türkiye herkes eşittir Türkiye anlayışı ile milli birlik ve kardeşlikte buluşmaya davet ediyoruz."

Bayraktar, Türkiye Yüzyılını hep birlikte kucaklayacaklarını dile getirerek, "Bakınız sayın genel başkanımızın aldığı bu inisiyatif bütün Türkiye'de olduğu gibi kendini Kürt olarak tanımlayan insanlarımızda da geniş yankı uyandırmıştır. Onlar bizim aynı vatanı, aynı bayrağı, aynı coğrafyayı, aynı geleceği, aynı kültürü, aynı kıbleyi paylaştığımız kardeşimizdir. Komşumuzdur, akrabamızdır. Yani bu asil milletin asli bir unsurudur. Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kahramankazan, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Gökdere Yeniden MHP Kahramankazan İlçe Başkanı - Son Dakika

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