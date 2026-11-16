Ali Özel'in 'Beklenti' filmi Boğaziçi Film Festivali'nde üç ödülün sahibi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ali Özel'in 'Beklenti' filmi Boğaziçi Film Festivali'nde üç ödülün sahibi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

14. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Ulusal Uzun Metraj Film ödülü Ali Özel'in yönettiği 'Beklenti'ye gitti. Özel, aynı filmle En İyi Yönetmen ve FİYAB En İyi Yapımcı ödüllerinin de sahibi oldu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca düzenlenen 14. Boğaziçi Film Festivali'nin ödülleri, Atlas 1948'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan festivalin artistik direktörü Enes Erbay, festival boyunca farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel, heyecan verici ve çok şey öğrendiğim bir hafta oldu. Birbirinden değerli filmler izledik. Yönetmenlerle, oyuncularla, yapımcılarla bir araya geldik. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen konuklarımızla sinema üzerine konuştuk, tartıştık. Birbirimizin deneyimlerinden yararlandık. Özellikle bu buluşmaların festivalimizin en kıymetli taraflarından biri olduğunu düşünüyorum."

Türk sinemasına yönelik karamsar değerlendirmelere ilişkin Erbay, "Son dönemde Türk sineması üzerine oldukça karamsar değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Elbette sinemamızın birtakım sorunları var, elbette daha iyi filmler üretmemiz gerekiyor ve elbette eleştiriye de ihtiyacımız var. Ama eleştirmekle değersizleştirmek arasında önemli bir fark olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bağımsız film üretiminin zorluklarına dikkati çeken Erbay, şöyle devam etti:

"Finansman bulmaktan filmi tamamlamaya, dağıtımdan seyirciye ulaşmaya kadar pek çok zorlukla karşı karşıya kalıyoruz. Bu koşullarda üretmeye devam eden, yeni hikayeler anlatmaya çalışan, kendi sinema dilini arayan insanlara daha fazla destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha iyi filmler istiyorsak yalnızca eksiklerimizi konuşmakla yetinemeyiz, o filmlerin ortaya çıkabileceği koşulları da birlikte yaratmak zorundayız."

Enes Erbay, film festivallerinin özellikle genç sinemacıların filmlerini görünür kılabilecekleri ve farklı kuşaklardan sinemacıları buluşturabilecekleri alanlar oluşturma sorumluluğu taşıdığının altını çizerek, Boğaziçi Film Festivali olarak bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Ali Özel'in yönettiği "Beklenti" filmi üç ödül kazandı

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Ali Özel'in yönettiği "Beklenti", En İyi Ulusal Uzun Metraj Film ödülüne layık görüldü. Ali Özel, aynı filmle En İyi Yönetmen ödülünü kazanırken, FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü'nün de sahibi oldu.

Yarışmada Abdullah Şahin, "Mütemmim Cüz" filmiyle En İyi Senaryo ödülünü kazanırken, Duygu Şen "Beklenti" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu, Kenan Güler ise "Mütemmim Cüz" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülüne değer görüldü.

Erkan Sönmez, "At Üstünde" filmiyle En İyi Görüntü Yönetmeni, Günay Günaydın ise aynı filmle En İyi Kurgu ödülünü aldı. Bişar Bektaş'ın yönettiği "Gayda Yolu" filmi de Film Eleştirmenleri Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Uluslararası yarışmada ödüller

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Valentina Maurel'in yönettiği "Forever Your Maternal Animal", En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film ödülünü kazandı. Maurel, aynı filmle En İyi Yönetmen ödülüne de layık görüldü.

"Porte Bagage" filmindeki performansıyla Ahlam Teghadouini En İyi Kadın Oyuncu, "Simsim" filmindeki performansıyla Majd Eid En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Sondos Al-Smerat'ın yönettiği "Simsim" ise Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Belgesel ve kısa film ödülleri

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Ali Rıza Avcı'nın yönettiği "Katran", En İyi Ulusal Belgesel ödülüne layık görüldü. Tayfun Belet'in yönettiği "Beyaz Kıtaya Yolculuk" ise Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

Kısa Film Yarışması'nda Mahmoud Zain'in yönettiği "Love Bites", Ahmet Uluçay Büyük Ödülü'nün sahibi oldu.

Dalya Keleş'in yönettiği "Yerçekimi" En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film, Thien An Nguyen'in yönettiği "The Dream Is a Snail" ise En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülünü kazandı.

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü ise "Kırağı Tutmuş Yaprak" filmiyle Furkan Erdil'e verildi.

Kaynak: AA
Film FestivaliYerel HaberlerKültür SanatYönetmenAli ÖzelMagazinSinemaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
160 soruda sadece 1 yanlışı vardı Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı 160 soruda sadece 1 yanlışı vardı! Sınav birincisinin foyası ortaya çıktı
Ege Üniversitesi’nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı Ege Üniversitesi'nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı
Mardin’deki amatör maçta korkunç olay Mardin'deki amatör maçta korkunç olay
Victor Osimhen’e dev talip Victor Osimhen'e dev talip
Kriva Palanka’yı 1000’den fazla başıboş inek bastı: Kriz ilanı istendi Kriva Palanka'yı 1000'den fazla başıboş inek bastı: Kriz ilanı istendi
Özgür Özel 15 vekili PM’ye almadı: İşte o isimler Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
23:15
Mbappe ve Arda Güler’in yakın dostluğu Görenler aynı yorumu yaptı
Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı
23:08
Fiorentina, Galatasaray’ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
21:39
Canlı anlatım: Dev maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Dev maçta ikinci gol geldi
21:12
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı
20:53
Fenerbahçe’den transfer dönemine damga vuracak hamle
Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
20:40
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
17:04
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO’dan destek istedi
Sulina açığında 3 gemiye drone saldırısı: Romanya NATO'dan destek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 00:28:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Özel'in 'Beklenti' filmi Boğaziçi Film Festivali'nde üç ödülün sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android