Ali Özel'in 'Beklenti' filmi Boğaziçi Film Festivali'nde üç ödülün sahibi oldu

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca düzenlenen 14. Boğaziçi Film Festivali'nin ödülleri, Atlas 1948'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan festivalin artistik direktörü Enes Erbay, festival boyunca farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel, heyecan verici ve çok şey öğrendiğim bir hafta oldu. Birbirinden değerli filmler izledik. Yönetmenlerle, oyuncularla, yapımcılarla bir araya geldik. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen konuklarımızla sinema üzerine konuştuk, tartıştık. Birbirimizin deneyimlerinden yararlandık. Özellikle bu buluşmaların festivalimizin en kıymetli taraflarından biri olduğunu düşünüyorum."

Türk sinemasına yönelik karamsar değerlendirmelere ilişkin Erbay, "Son dönemde Türk sineması üzerine oldukça karamsar değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Elbette sinemamızın birtakım sorunları var, elbette daha iyi filmler üretmemiz gerekiyor ve elbette eleştiriye de ihtiyacımız var. Ama eleştirmekle değersizleştirmek arasında önemli bir fark olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bağımsız film üretiminin zorluklarına dikkati çeken Erbay, şöyle devam etti:

"Finansman bulmaktan filmi tamamlamaya, dağıtımdan seyirciye ulaşmaya kadar pek çok zorlukla karşı karşıya kalıyoruz. Bu koşullarda üretmeye devam eden, yeni hikayeler anlatmaya çalışan, kendi sinema dilini arayan insanlara daha fazla destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha iyi filmler istiyorsak yalnızca eksiklerimizi konuşmakla yetinemeyiz, o filmlerin ortaya çıkabileceği koşulları da birlikte yaratmak zorundayız."

Enes Erbay, film festivallerinin özellikle genç sinemacıların filmlerini görünür kılabilecekleri ve farklı kuşaklardan sinemacıları buluşturabilecekleri alanlar oluşturma sorumluluğu taşıdığının altını çizerek, Boğaziçi Film Festivali olarak bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Ali Özel'in yönettiği "Beklenti" filmi üç ödül kazandı

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Ali Özel'in yönettiği "Beklenti", En İyi Ulusal Uzun Metraj Film ödülüne layık görüldü. Ali Özel, aynı filmle En İyi Yönetmen ödülünü kazanırken, FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü'nün de sahibi oldu.

Yarışmada Abdullah Şahin, "Mütemmim Cüz" filmiyle En İyi Senaryo ödülünü kazanırken, Duygu Şen "Beklenti" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu, Kenan Güler ise "Mütemmim Cüz" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülüne değer görüldü.

Erkan Sönmez, "At Üstünde" filmiyle En İyi Görüntü Yönetmeni, Günay Günaydın ise aynı filmle En İyi Kurgu ödülünü aldı. Bişar Bektaş'ın yönettiği "Gayda Yolu" filmi de Film Eleştirmenleri Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Uluslararası yarışmada ödüller

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Valentina Maurel'in yönettiği "Forever Your Maternal Animal", En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film ödülünü kazandı. Maurel, aynı filmle En İyi Yönetmen ödülüne de layık görüldü.

"Porte Bagage" filmindeki performansıyla Ahlam Teghadouini En İyi Kadın Oyuncu, "Simsim" filmindeki performansıyla Majd Eid En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Sondos Al-Smerat'ın yönettiği "Simsim" ise Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Belgesel ve kısa film ödülleri

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Ali Rıza Avcı'nın yönettiği "Katran", En İyi Ulusal Belgesel ödülüne layık görüldü. Tayfun Belet'in yönettiği "Beyaz Kıtaya Yolculuk" ise Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

Kısa Film Yarışması'nda Mahmoud Zain'in yönettiği "Love Bites", Ahmet Uluçay Büyük Ödülü'nün sahibi oldu.

Dalya Keleş'in yönettiği "Yerçekimi" En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film, Thien An Nguyen'in yönettiği "The Dream Is a Snail" ise En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülünü kazandı.

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü ise "Kırağı Tutmuş Yaprak" filmiyle Furkan Erdil'e verildi.