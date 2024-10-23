Ali Yerlikaya'dan Tusaş'taki Saldırıya İlişkin Açıklama: "Terör Saldırısı Gerçekleştirilmiştir.

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisi önünde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve emniyet görevlisi sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'taki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin olduğunu bildirdi. Yerlikaya'nın "X" hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."