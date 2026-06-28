Aliağa'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliağa'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

28.06.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.A. idaresindeki 42 ALM 753 plakalı tır, gece saatlerinde Çanakkale-İzmir kara yolu Çaltılıdere mevkisinde kırmızı ışıktan bekleyen Fırat D. yönetimindeki 35 DBF 521 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan araçlar, yoldaki iki araçla çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü Fırat D. ile otomobildeki M.E.Y. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer iki araçtaki yaralanan 3 kişinin tedavisi olay yerinde ayakta yapıldı.

Sürücü Fırat D. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Aliağa, Trafik, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliağa'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

14:51
Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
14:43
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
14:31
CHP’den Özgür Özel’in görevden alındığı iddiasına yalanlama
CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama
14:14
Montella ile sil baştan Ekibe mentör geliyor, Milli Takım’da santrfor inadı bitiyor
Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor
13:56
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
13:54
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa’da ölü sayısı 1000’e ulaştı
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 14:55:25. #7.13#
SON DAKİKA: Aliağa'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.