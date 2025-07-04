Aliağa Limanı'nda Tanker Yangını Kontrol Altında

İzmir'de Aliağa Limanı'nda sökümü yapılan tanker gemisinde çıkan yangın karadan ve denizden müdahaleyle kontrol altına alındı.

Limanın geri dönüşüm bölgesinde bulunan "Sloug" isimli gemide dün söküm çalışmaları sırasında çıkan yangına, Aliağa Belediyesi itfaiye ekipleri ve 6 yangın söndürme römorkörü müdahale etti.

Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Gemide soğutma çalışması sürüyor.