Alibaba\'dan Yeni Dil Modeli: Qwen3.8-Max

HANGZHOU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çinli teknoloji şirketi Alibaba, en yeni büyük dil modeli Qwen3.8-Max'ı tanıttı. Pazartesi günü tanıtılan model, sahip olduğu gelişmiş kodlama, gerçek dünya işleri ve araştırma yetenekleriyle Qwen serisinde önemli bir atılıma işaret ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 2,4 trilyon parametreye sahip olan modelin, maksimum 1 milyon token'lık bağlam penceresini desteklediği belirtildi.

Üçüncü taraf değerlendirme platformu Arena'ya göre Qwen modelleri, dünyanın önde gelen büyük dil modelleri arasında yer alıyor.

Alibaba'nın açıklamasına göre, otonom kodlama ve uzun süreli yürütme konusunda uzmanlığa sahip olan Qwen3.8-Max, insan müdahalesi olmaksızın uzun süre bağımsız olarak çalışabiliyor. Sıfırdan kendi kendini geliştiren bir ajan çerçevesi oluşturma görevi verilen Qwen3.8-Max, kullanıcı geri bildirimlerini, en iyi topluluk uygulamalarını ve kendi kendini test etme verilerini bir araya getiren bir mühendislik döngüsü oluşturmuş durumda.

Sürekli olarak kod üretme, test etme, önizleme ve günlük analiz aşamalarını tamamlayan Qwen3.8-Max'ın ürettiği kendi kendini geliştiren "oh-my-cli" isimli ajan çerçevesi, GitHub üzerinde tamamen açık kaynak olarak yayımlandı.

Çinli teknoloji şirketleri son dönemde yapay zeka modeli geliştirme çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydetti. Yapay zeka girişimi Moonshot AI temmuz ayında 2,8 trilyon parametreye sahip Kimi K3 modelini piyasaya sürdü. Kimi K3, dünya çapında en fazla parametreye sahip açık kaynaklı yapay zeka modeli konumunda.

Uzmanlar, giderek artan sayıda Çin menşeli açık kaynaklı büyük yapay zeka modelinin, bireysel başarılardan kolektif ilerlemelere doğru yöneldiğine ve yapay zekanın küresel gelişimine yeni yaklaşımlar sunduğuna dikkat çekiyor.