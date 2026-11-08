Aliyev, Türkiye ile birliğin sarsılmaz olduğunu belirtti; araya girenler başaramayacak

Aliyev, Türkiye ile birliğin sarsılmaz olduğunu belirtti; araya girenler başaramayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile birliğin ve kardeşliğin sarsılmaz olduğunu belirtti. Aliyev, aramıza girmek isteyenlerin hiçbir zaman başarılı olamayacağını ifade etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: " (Türkiye ile) Birliğimiz ve kardeşliğiniz sarsılmazdır. Aramıza girmek isteyenler hiçbir zaman başarılı olamayacak"
Kaynak: AA
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