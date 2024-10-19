Alkollü Sürücü Kazalara Neden Oldu

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DAHA ÖNCE, KENDİ MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPMIŞ, ARKASINDAKİ ARKADAŞI ÖLMÜŞ

İzmir'in Konak ilçesinde, trafikte makas atıp ilerleyen alkollü arkadaşı Enes G.'nin kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetmesiyle yola savrulup yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ramazan Özdemir'in, 8 Mayıs'ta da motosikletle kaza yaptığı öğrenildi. Egemenlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada da Özdemir'in kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu arkasındaki arkadaşı Ömer Çetinkaya'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,