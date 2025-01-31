Alkollü Sürücünün Otomobili Viyadükten Aşağı Düştü - Son Dakika
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Alkollü Sürücünün Otomobili Viyadükten Aşağı Düştü

Alkollü Sürücünün Otomobili Viyadükten Aşağı Düştü

Bakırköy'de alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobili viyadükten aşağı düştü. Sürücü hafif yaralanırken, otomobil ağaçta asılı kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.01.2025 06:37  Güncelleme: 06:43
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BAKIRKÖY'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, viyadükten aşağıya düştü. Kazada sürücü yararlanırken ağaçta asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 04.15 sıralarında Ataköy 1. Kısım Rauf Orbay Caddesi Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Emir Aşmaz'ın kullandığı 34 HV 6987 plakalı otomobil, viyadük üzerinde ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı. Refüj üzerinde yaklaşık 100 metre ilerleyen otomobil, yol kenarındaki hız sınırı levhasına da çarparak devirdi. Ardından savrulan otomobil, viyadüğün yönleri ayıran boşluğundan aşağı düştü. Otomobil, düştüğü yerdeki ağaçta asılı kalırken, sürücü Aşmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı sürücü Aşmaz'a, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından trafik ekipleri tarafından alkol muayenesi yapıldı. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen Emir Aşmaz, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken buradaki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

Viyadükten boşluğa düşen otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alkollü Sürücünün Otomobili Viyadükten Aşağı Düştü - Son Dakika

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