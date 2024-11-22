Alman Heyet İslahiye'de Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Alman Heyet İslahiye'de Esnafı Ziyaret Etti

Alman Heyet İslahiye\'de Esnafı Ziyaret Etti

Almanya'dan gelen heyet, deprem sonrası İslahiye'deki esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi.

22.11.2024 15:47
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Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma projesi kapsamında Almanya'dan Türkiye'ye gelen heyet, İslahiye ilçesinde depremden etkilenen esnafı ziyaret etti.

AB Ekonomi Politikası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nina Wunderlich ile DIHK İcra Kurulu Üyesi Volker Treier ve beraberindeki heyet, uzun vadeli kalkınma stratejilerinin hayata geçirilmesi ve depremden etkilenen bölgelerde sürdürülebilir yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Gaziantep Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen 2. Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansının ardından İslahiye'yi ziyaret etti.

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ve oda üyeleri tarafından karşılanan heyet, Türkmen'den ilçe hakkında bilgi aldı.

Heyete, depremin ardından İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından kurulan 89 işyerinin bulunduğu gezdiren Türkmen, heyete esnafın yaşadığı sorunları ve bölgenin kalkınması için ortak projeler yapılması talebini aktardı.

Kaynak: AA

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